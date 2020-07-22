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МИД Сербии рассказал, чего ждет от НАТО
Сербия ожидает от НАТО и партнеров альянса понимания ее позиции военного нейтралитета и желания сотрудничать как с альянсом, так и с другими странами и блоками, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:24
сша
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нато
сербия
косово
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сша, приштина, ивица дачич, нато, сербия, косово, в мире

МИД Сербии рассказал, чего ждет от НАТО

13:38 22.07.2020 (обновлено: 22:24 22.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Сербия ожидает от НАТО и партнеров альянса понимания ее позиции военного нейтралитета и желания сотрудничать как с альянсом, так и с другими странами и блоками, но не вступать в них, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.
В среду Дачич выступал на открытии восьмой ежегодной недели НАТО в Белграде, одним из главных организаторов которой является НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS), известное своей антироссийской позицией. В своем обращении глава сербского МИД отметил, что отношения официального Белграда и Североатлантического альянса "деликатный вопрос, отягощенный наследием прошлого в виде бомбардировок Югославии", что по его словам является актом агрессии.
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"Снова отмечу, что политика военного нейтралитета Сербии ни на минуту не ставится под вопрос, остается нашей фундаментальной и известной позицией, которую НАТО, ее члены и партнеры, как и другие страны, полностью уважают. Так же как мы уважаем выбор наших соседей и других государств в пользу членства в НАТО или в других военных союзах, ожидаем понимания и нашего сотрудничества со странами-не членами НАТО, что не наносит ущерб нашим отношениям с НАТО и ее членами, и наоборот", - цитирует сербский МИД главу ведомства.

Он подчеркнул важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира" и Индивидуального плана партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы.
Дачич особо указал на важность присутствия миротворческого контингента KFOR под эгидой НАТО в Косово и Метохии и недопустимость формирования косовоалбанцами собственной армии на базе так называемых Сил безопасности Косово.
Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на сайте международной миссии KFOR, в ней сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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СШАПриштинаИвица ДачичНАТОСербияКосовоВ мире
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