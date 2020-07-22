МИД Сербии рассказал, чего ждет от НАТО

"Снова отмечу, что политика военного нейтралитета Сербии ни на минуту не ставится под вопрос, остается нашей фундаментальной и известной позицией, которую НАТО, ее члены и партнеры, как и другие страны, полностью уважают. Так же как мы уважаем выбор наших соседей и других государств в пользу членства в НАТО или в других военных союзах, ожидаем понимания и нашего сотрудничества со странами-не членами НАТО, что не наносит ущерб нашим отношениям с НАТО и ее членами, и наоборот", - цитирует сербский МИД главу ведомства.