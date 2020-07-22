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В СЖР прокомментировали нападение на российских журналистов в США
Союз журналистов России готов оказать поддержку пострадавшим в результате нападения полицейских в Портленде журналистам Первого канала и находится на контакте с РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:38
тимур шафир
союз журналистов россии
портленд
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:0:2984:1680_1400x0_80_0_0_e7c9e2e21a644b9497ad8c19f824713e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур шафир, союз журналистов россии, портленд, в мире

В СЖР прокомментировали нападение на российских журналистов в США

13:37 22.07.2020 (обновлено: 13:38 22.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать поддержку пострадавшим в результате нападения полицейских в Портленде журналистам Первого канала и находится на контакте с Международной федерацией журналистов, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
Протесты в Портленде
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"Подобные атаки не должны оставаться без внимания. Руководители СМИ, чьи журналисты пострадали от актов незаконной и немотивированной агрессии, тем более со стороны сил правопорядка, должны настаивать на рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами, включая нашу партнерскую, по линии Международной федерации журналистов, американскую организацию National Writers Union, и готовы, как и всегда, оказать поддержку нашим журналистам, пострадавшим при исполнении своего профессионального долга", - сказал Шафир.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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Тимур ШафирСоюз журналистов РоссииПортлендВ мире
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