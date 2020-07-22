В СЖР прокомментировали нападение на российских журналистов в США

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать поддержку пострадавшим в результате нападения полицейских в Тимур Шафир. Союз журналистов России готов оказать поддержку пострадавшим в результате нападения полицейских в Портленде журналистам Первого канала и находится на контакте с Международной федерацией журналистов, сообщил РИА Новости секретарь СЖР

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Подобные атаки не должны оставаться без внимания. Руководители СМИ, чьи журналисты пострадали от актов незаконной и немотивированной агрессии, тем более со стороны сил правопорядка, должны настаивать на рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами, включая нашу партнерскую, по линии Международной федерации журналистов, американскую организацию National Writers Union, и готовы, как и всегда, оказать поддержку нашим журналистам, пострадавшим при исполнении своего профессионального долга", - сказал Шафир.