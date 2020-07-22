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На юго-востоке Москвы частично ограничено движение из-за ДТП
Движение частично ограничено на улицах Краснодарской и Краснодонской в Москве после ДТП с пешеходами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:43
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
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60
москва, происшествия

На юго-востоке Москвы частично ограничено движение из-за ДТП

13:36 22.07.2020 (обновлено: 14:43 22.07.2020)
290
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение частично ограничено на улицах Краснодарской и Краснодонской в Москве после ДТП с пешеходами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы.
"Сейчас заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарская и Краснодонская. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
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