На юго-востоке Москвы частично ограничено движение из-за ДТП

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы.

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"Сейчас заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарская и Краснодонская. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.