https://ria.ru/20200722/1574713360.html
На юго-востоке Москвы частично ограничено движение из-за ДТП
Движение частично ограничено на улицах Краснодарской и Краснодонской в Москве после ДТП с пешеходами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:36
2020-07-22T14:43
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574710825.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
2020-07-22T13:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия