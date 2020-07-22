Мишустин верит в перспективы налогового режима для самозанятых

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в перспективность налогового режима для самозанятых.
По его словам, этот режим минимизирует общение человека, занимающегося бизнесом, с государством и позволяет не замечать контрольно-надзорные органы.
"Это важно. И мне кажется, что люди, которые поверили, увидели, что государство, президент наш, который поддержал эту инициативу, все, что обещали - сделали, и за прошлый год вернули все налоги, которые самозанятые заплатили... Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и дает огромные плюсы человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и хранит его от наших контрольных органов", - сказал премьер, выступая в Госдуме.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Этим правом, по данным ФНС, в июле воспользуются 53 субъекта РФ.
Сейчас в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек.