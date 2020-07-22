Мишустин верит в перспективы налогового режима для самозанятых

По его словам, этот режим минимизирует общение человека, занимающегося бизнесом, с государством и позволяет не замечать контрольно-надзорные органы.

Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими - 6%.