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Мишустин верит в перспективы налогового режима для самозанятых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в перспективность налогового режима для самозанятых. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:07
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Мишустин верит в перспективы налогового режима для самозанятых

14:07 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в перспективность налогового режима для самозанятых.
По его словам, этот режим минимизирует общение человека, занимающегося бизнесом, с государством и позволяет не замечать контрольно-надзорные органы.
"Это важно. И мне кажется, что люди, которые поверили, увидели, что государство, президент наш, который поддержал эту инициативу, все, что обещали - сделали, и за прошлый год вернули все налоги, которые самозанятые заплатили... Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и дает огромные плюсы человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и хранит его от наших контрольных органов", - сказал премьер, выступая в Госдуме.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
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С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Этим правом, по данным ФНС, в июле воспользуются 53 субъекта РФ.
Сейчас в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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