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В Афганистане при взрыве погибли семь силовиков
Семь силовиков погибли в результате взрыва в провинции Урузган в центре Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:26
урузган
исламское государство
афганистан
талибан
в мире
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353
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урузган, исламское государство, афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при взрыве погибли семь силовиков

13:28 22.07.2020 (обновлено: 22:26 22.07.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Семь силовиков погибли в результате взрыва в провинции Урузган в центре Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора полиции Заргая Ибади.
Сообщается, что глава полиции района Хас Урузган Дад Гул был среди погибших в результате взрыва придорожной бомбы.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
21 июля, 13:47
В Афганистане при атаке талибов погибли шесть силовиков
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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УрузганИсламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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