В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 38

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 5929 случаев коронавирусной инфекции, из них 4381 человек выздоровели.

"В стационарах находятся 745 человек с диагнозом COVID-19: 57 пациентов в тяжелом состоянии, 12 - на искусственной вентиляции легких, 187 человек получают кислородную поддержку. Еще 504 оренбуржца - в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном", - сообщает оперштаб.