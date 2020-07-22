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Распространение нового коронавируса
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В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 38
Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались за сутки в Оренбургской области, всего жертвами инфекции в регионе стали 38 человек, сообщает областной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:19
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здоровье - общество
оренбургская область
кувандыкский район
оренбург
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оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оренбургская область, кувандыкский район, оренбург

В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 38

13:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 22 июл – РИА Новости. Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались за сутки в Оренбургской области, всего жертвами инфекции в регионе стали 38 человек, сообщает областной оперштаб.
"Скончались две женщины, 1955 года рождения из Кувандыкского района и 1941 года рождения из Оренбурга с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев", - говорится в сообщении областного оперштаба.
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По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 5929 случаев коронавирусной инфекции, из них 4381 человек выздоровели.
"В стационарах находятся 745 человек с диагнозом COVID-19: 57 пациентов в тяжелом состоянии, 12 - на искусственной вентиляции легких, 187 человек получают кислородную поддержку. Еще 504 оренбуржца - в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном", - сообщает оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьКувандыкский районОренбург
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