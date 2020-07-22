В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 38

УФА, 22 июл – РИА Новости. Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались за сутки в Оренбургской области, всего жертвами инфекции в регионе стали 38 человек, сообщает областной оперштаб.
"Скончались две женщины, 1955 года рождения из Кувандыкского района и 1941 года рождения из Оренбурга с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев", - говорится в сообщении областного оперштаба.
По данным минздрава региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 5929 случаев коронавирусной инфекции, из них 4381 человек выздоровели.
"В стационарах находятся 745 человек с диагнозом COVID-19: 57 пациентов в тяжелом состоянии, 12 - на искусственной вентиляции легких, 187 человек получают кислородную поддержку. Еще 504 оренбуржца - в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном", - сообщает оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.