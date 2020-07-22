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Онлайн-конференция замминистра промышленности и торговли РФ В. Евтухова
28 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора ЕВТУХОВА, посвященную актуальным вопросам развития торговли.
2020-07-22T13:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574712252.jpg?1595413129
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анонсы

Онлайн-конференция замминистра промышленности и торговли РФ В. Евтухова

13:18 22.07.2020
19
28 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора ЕВТУХОВА, посвященную актуальным вопросам развития торговли.
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Мероприятие приурочено к Дню работника торговли в России, который отмечается 25 июля.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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