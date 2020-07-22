https://ria.ru/20200722/1574712233.html
Волин рассказал о падении поступлений у ряда СМИ
У ряда предприятий медиаотрасли падение поступлений в период пандемии коронавируса составило 5-7%, есть те, у кого этот показатель равняется 17-18%, однако... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:19
2020-07-22T13:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей волин
экономика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/144347/61/1443476152_0:0:2596:1461_1400x0_80_0_0_3b39ee51155d8feb6827118f49eb42bb.jpg
https://ria.ru/20200708/1574040929.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/144347/61/1443476152_0:0:2596:1461_1400x0_80_0_0_3b39ee51155d8feb6827118f49eb42bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей волин, экономика