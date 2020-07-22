Волин рассказал о падении поступлений у ряда СМИ

"Далеко не все предприятия нашей отрасли по итогам первого полугодия показали совсем драматическое падение… У кого-то падение общее 5-7% от поступлений, у кого-то 10-13%, есть те, у кого 17-18%. Но, слава богу, те предполагаемые нами изначально 30-40% от оборотов по сравнению с предыдущими периодами у очень многих предприятий отрасли не состоялись", - рассказал Волин в интервью проекту НАТ Live.