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Волин рассказал о падении поступлений у ряда СМИ
У ряда предприятий медиаотрасли падение поступлений в период пандемии коронавируса составило 5-7%, есть те, у кого этот показатель равняется 17-18%, однако... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей волин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей волин, экономика

Волин рассказал о падении поступлений у ряда СМИ

13:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Волин
Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У ряда предприятий медиаотрасли падение поступлений в период пандемии коронавируса составило 5-7%, есть те, у кого этот показатель равняется 17-18%, однако предполагаемых изначально 30-40% большинству удалось избежать, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Далеко не все предприятия нашей отрасли по итогам первого полугодия показали совсем драматическое падение… У кого-то падение общее 5-7% от поступлений, у кого-то 10-13%, есть те, у кого 17-18%. Но, слава богу, те предполагаемые нами изначально 30-40% от оборотов по сравнению с предыдущими периодами у очень многих предприятий отрасли не состоялись", - рассказал Волин в интервью проекту НАТ Live.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
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