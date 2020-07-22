Онлайн-конференция по итогам международной акции "Сад Памяти"

- народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий ЛАНОВОЙ;- заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ;- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Александр РАДЬКОВ;- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталья КОНЕВА.Международная акция "Сад Памяти" состоялась. В годовщину 75-летия Победы каждый из 85-ти субъектов РФ и свыше 50-ти стран поддержали инициативу Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Было высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.Акция продолжалась и в пандемию: участники сами предложили новый формат #СадПамятиДома и высаживали деревья на собственных участках, что может стать началом семейной традиции. Президент России Владимир Путин поручил проводить акцию ежегодно. Каких людей и истории объединила акция? Как она проходила в регионах России и за рубежом? Продолжится ли она осенью? Каковы планы на следующий год?