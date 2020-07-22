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Онлайн-конференция по итогам международной акции "Сад Памяти"
27 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам международной акции "Сад Памяти".
2020-07-22T15:19
75 лет великой победы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574712140.jpg?1595420380
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам международной акции "Сад Памяти"

13:17 22.07.2020 (обновлено: 15:19 22.07.2020)
16
27 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам международной акции "Сад Памяти".
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Участники:
- народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий ЛАНОВОЙ;
- заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Александр РАДЬКОВ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталья КОНЕВА.

Международная акция "Сад Памяти" состоялась. В годовщину 75-летия Победы каждый из 85-ти субъектов РФ и свыше 50-ти стран поддержали инициативу Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Было высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
Акция продолжалась и в пандемию: участники сами предложили новый формат #СадПамятиДома и высаживали деревья на собственных участках, что может стать началом семейной традиции. Президент России Владимир Путин поручил проводить акцию ежегодно. Каких людей и истории объединила акция? Как она проходила в регионах России и за рубежом? Продолжится ли она осенью? Каковы планы на следующий год?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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75 лет Великой ПобедыАнонсы
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