Москва перейдет на электротранспорт

Ранее сообщалось, что обновление подвижного состава транспорта станет одним из ключевых проектов развития транспортной системы Москвы на 2020 год, в течение этого года появится более 1 900 новых автобусов, трамваев и электробусов. Также с 2021 года Москва планирует переходить на закупку электробусов и отказаться от обычных автобусов, чтобы практически весь парк наземного транспорта перевести в электротранспорт.