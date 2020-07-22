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Москва перейдет на электротранспорт
Власти Москвы планируют полностью перейти на электрический транспорт к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Алексей Фомичев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:28
москва
мосгортранс
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, мосгортранс, общество

Москва перейдет на электротранспорт

13:17 22.07.2020 (обновлено: 22:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтанция зарядки пассажирского электробуса в Москве
Станция зарядки пассажирского электробуса в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Москвы планируют полностью перейти на электрический транспорт к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Алексей Фомичев.
"Если говорить о дальней перспективе, то по решению правительства Москвы мы планируем к 2030 году перейти на перевозку пассажиров только электрическим транспортом", - сообщил Фомичев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Испытания первого в России электробуса
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Ранее сообщалось, что обновление подвижного состава транспорта станет одним из ключевых проектов развития транспортной системы Москвы на 2020 год, в течение этого года появится более 1 900 новых автобусов, трамваев и электробусов. Также с 2021 года Москва планирует переходить на закупку электробусов и отказаться от обычных автобусов, чтобы практически весь парк наземного транспорта перевести в электротранспорт.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с полезной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.
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МоскваМосгортрансОбщество
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