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Распространение нового коронавируса
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Губернатор Токио призвала горожан воздержаться от выхода
Губернатор Токио Юрико Коикэ, выступив на очередной пресс-конференции в японской столице, вновь призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юрико коикэ
япония
токио
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, юрико коикэ, япония, токио, в мире

Губернатор Токио призвала горожан воздержаться от выхода

13:16 22.07.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaГубернатор Токио Юрико Коикэ
Губернатор Токио Юрико Коикэ
© AP Photo / Koji Sasahara
Губернатор Токио Юрико Коикэ. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ, выступив на очередной пресс-конференции в японской столице, вновь призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение коронавируса.
Обращаясь с просьбой к жителям и предпринимателям города, Коикэ сообщила, что число новых положительных результатов тестов на COVID-19 может превысить 300 в день, и инфекция расширяется как территориально, так и по возрастным группам.
Токио
20 июля, 14:25Распространение нового коронавируса
В Японии число жертв коронавируса достигло тысячи человек
"Дальнейшее распространение инфекции нужно остановить любой ценой", - сказала Юрико Коикэ в преддверии "долгого уикенда" в связи с нерабочими Днем моря в четверг и Днем спорта в пятницу.
"Я хотела, чтобы жители города полностью выполняли профилактические меры против инфекции, выходя на улицу, и кроме того, насколько возможно, вообще воздержались от выходов на улицу", - подчеркнула она.
Городская администрация сообщила в среду о 237 новых случаях COVID-19, выявленных у жителей Токио. Уже почти две недели ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.
Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэЯпонияТокиоВ мире
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