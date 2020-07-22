Губернатор Токио призвала горожан воздержаться от выхода

ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Губернатор Токио Юрико Коикэ , выступив на очередной пресс-конференции в японской столице, вновь призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение коронавируса

Обращаясь с просьбой к жителям и предпринимателям города, Коикэ сообщила, что число новых положительных результатов тестов на COVID-19 может превысить 300 в день, и инфекция расширяется как территориально, так и по возрастным группам.

"Дальнейшее распространение инфекции нужно остановить любой ценой", - сказала Юрико Коикэ в преддверии "долгого уикенда" в связи с нерабочими Днем моря в четверг и Днем спорта в пятницу.

"Я хотела, чтобы жители города полностью выполняли профилактические меры против инфекции, выходя на улицу, и кроме того, насколько возможно, вообще воздержались от выходов на улицу", - подчеркнула она.

Городская администрация сообщила в среду о 237 новых случаях COVID-19, выявленных у жителей Токио. Уже почти две недели ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.

Тем не менее, в Японии стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.