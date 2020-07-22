https://ria.ru/20200722/1574711998.html
Губернатор Токио призвала горожан воздержаться от выхода
Губернатор Токио Юрико Коикэ, выступив на очередной пресс-конференции в японской столице, вновь призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:16
2020-07-22T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юрико коикэ
япония
токио
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, юрико коикэ, япония, токио, в мире
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости.
Губернатор Токио Юрико Коикэ
, выступив на очередной пресс-конференции в японской столице, вновь призвала жителей города воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение коронавируса
.
Обращаясь с просьбой к жителям и предпринимателям города, Коикэ сообщила, что число новых положительных результатов тестов на COVID-19 может превысить 300 в день, и инфекция расширяется как территориально, так и по возрастным группам.
"Дальнейшее распространение инфекции нужно остановить любой ценой", - сказала Юрико Коикэ в преддверии "долгого уикенда" в связи с нерабочими Днем моря в четверг и Днем спорта в пятницу.
"Я хотела, чтобы жители города полностью выполняли профилактические меры против инфекции, выходя на улицу, и кроме того, насколько возможно, вообще воздержались от выходов на улицу", - подчеркнула она.
Городская администрация сообщила в среду о 237 новых случаях COVID-19, выявленных у жителей Токио. Уже почти две недели ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов.
Тем не менее, в Японии
стартовала кампания поддержки внутреннего туризма Go To Travel. Что касается японской столицы, то она исключена из этой программы из-за распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.