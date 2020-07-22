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Синоптики пообещали небольшое потепление в Москве в выходные
Небольшое потепление и тёплый ветер ожидаются в выходные в Москве, в субботу москвичи смогут отдохнуть от дождей, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:15
елена волосюк
погода
центр "фобос"
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РИА Новости
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елена волосюк, погода, центр "фобос", москва

Синоптики пообещали небольшое потепление в Москве в выходные

13:15 22.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Антон Денисов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Небольшое потепление и тёплый ветер ожидаются в выходные в Москве, в субботу москвичи смогут отдохнуть от дождей, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"С приходом выходных за управление погодой возьмётся антициклон, в субботу он вытеснит дождевые облака, в условиях неполной облачности. Ночью воздух остынет до 6-11 градусов, но в дневные часы благодаря солнечным лучам в мегаполисе потеплеет до 21-23 градусов, на территории области - от 18 до 23 градусов. При этом западный ветер сменит направление на юго-западный, а затем и южный", - рассказала Волосюк.
По её словам, в воскресенье с подходом в Москву с запада атмосферного фронта в небе над Москвой начнут расти облака с осадками.
"Ночь с субботы на воскресенье ожидается теплее, температура плюс 12 - плюс 14 градусов, по области плюс 11 - плюс 16. В дневные часы плюс 21 - плюс 23, в столичном регионе местами до плюс 25. Но не обойдётся без ливневых дождей, которые местами могут сопровождаться раскатами грома", - отметила синоптик.
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Елена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"Москва
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