Синоптики пообещали небольшое потепление в Москве в выходные

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Небольшое потепление и тёплый ветер ожидаются в выходные в Небольшое потепление и тёплый ветер ожидаются в выходные в Москве , в субботу москвичи смогут отдохнуть от дождей, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

"С приходом выходных за управление погодой возьмётся антициклон, в субботу он вытеснит дождевые облака, в условиях неполной облачности. Ночью воздух остынет до 6-11 градусов, но в дневные часы благодаря солнечным лучам в мегаполисе потеплеет до 21-23 градусов, на территории области - от 18 до 23 градусов. При этом западный ветер сменит направление на юго-западный, а затем и южный", - рассказала Волосюк.

По её словам, в воскресенье с подходом в Москву с запада атмосферного фронта в небе над Москвой начнут расти облака с осадками.