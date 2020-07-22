https://ria.ru/20200722/1574711807.html
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 54, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:14
2020-07-22T13:14
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здоровье - общество
саратовская область
общество
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саратовская область
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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