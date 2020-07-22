В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 54

К 21 июля в регионе умерло 53 пациента с COVID-19.

"Мужчина 64 лет в течение пяти дней лечился амбулаторно, затем в стационаре, имел выраженное, почти тотальное поражение легких, несмотря на проводимую в полном объеме терапию, скончался. Из сопутствующей патологии - артериальная гипертензия", - сказала собеседница агентства.