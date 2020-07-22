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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 54, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:14
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353
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 54

13:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 54, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
К 21 июля в регионе умерло 53 пациента с COVID-19.
"Мужчина 64 лет в течение пяти дней лечился амбулаторно, затем в стационаре, имел выраженное, почти тотальное поражение легких, несмотря на проводимую в полном объеме терапию, скончался. Из сопутствующей патологии - артериальная гипертензия", - сказала собеседница агентства.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8536 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4956 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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