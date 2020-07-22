В Подмосковье рассказали о новых условиях программы "Земский доктор"

Она напомнила, что кроме программы "Земский доктор" в Подмосковье предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников: программа "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем, а также так называемая "губернаторская доплата" в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

Программа "Земский доктор" была запущена в РФ в 2012 году. Тогда в ней могли участвовать молодые врачи и фельдшеры до 35 лет. В 2015 году возрастные рамки участников расширили до 45 лет, в 2016 году – до 50 лет.