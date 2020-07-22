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В Подмосковье рассказали о новых условиях программы "Земский доктор"
Медицинские специалисты старше 50 лет теперь тоже смогут принять участие в программе "Земский доктор" в Московской области, ранее в ней могли участвовать врачи... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:14
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье рассказали о новых условиях программы "Земский доктор"

13:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Медицинские специалисты старше 50 лет теперь тоже смогут принять участие в программе "Земский доктор" в Московской области, ранее в ней могли участвовать врачи младше этого возраста, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Программа "Земский доктор" направлена на поддержку медицинских работников, пришедших работать в сельскую местность. Её участники единовременно получают денежную выплату: врачи – 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Отмена возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих и, как следствие, привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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Она напомнила, что кроме программы "Земский доктор" в Подмосковье предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников: программа "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем, а также так называемая "губернаторская доплата" в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.
Программа "Земский доктор" была запущена в РФ в 2012 году. Тогда в ней могли участвовать молодые врачи и фельдшеры до 35 лет. В 2015 году возрастные рамки участников расширили до 45 лет, в 2016 году – до 50 лет.
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Светлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Общество
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