Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы

. На юго-востокепроизошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В то же время на приложенном к сообщению видео можно рассмотреть, что один из отлетевших после ДТП автомобилей наехал по крайней мере на одного пешехода, а другой врезался в ограждение и остановился.