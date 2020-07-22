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Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2020
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москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
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60
москва, происшествия

Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы

13:14 22.07.2020 (обновлено: 14:42 22.07.2020)
5215
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Авария с участием Nissan и Volkswagen случилась на Краснодарской улице, 20/1, недалеко от метро Люблино.
По информации МВД, пострадали пассажир одной из машин и пешеход.
В то же время на приложенном к сообщению видео можно рассмотреть, что один из отлетевших после ДТП автомобилей наехал по крайней мере на одного пешехода, а другой врезался в ограждение и остановился.
ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попало на видео
20 июля, 10:50
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
022191412
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МоскваПроисшествия
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