https://ria.ru/20200722/1574711723.html
Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:14
2020-07-22T14:42
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574580952.html
1
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
2020-07-22T13:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия