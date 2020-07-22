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В Крыму поддержали введение кешбэка за покупку туров по России
Введение денежного кешбэка за покупку туров по России позволит расширить рамки туристического сезона, обеспечив заполняемость крымских здравниц в межсезонье,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:02
туризм
туризм
алексей черняк
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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туризм, алексей черняк, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, республика крым

В Крыму поддержали введение кешбэка за покупку туров по России

13:18 22.07.2020 (обновлено: 17:02 22.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Девушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России позволит расширить рамки туристического сезона, обеспечив заполняемость крымских здравниц в межсезонье, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом.
Сумма возврата средств туристам — от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР уточнили, что программа заработает в августе, а государство компенсирует туристам поездки по России кешбэком на карту "Мир". Путешественники смогут получить компенсацию за покупку турпакетов в более 50 регионов. Для Крыма кешбэк предлагается предоставлять вне высокого летнего сезона — с 1 октября до 20 декабря.

"Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы", — сказал РИА Новости Черняк.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
21 июля, 08:00Туризм
Крым ждет! Лучшие пляжи и курорты полуострова
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ТуризмТуризмАлексей ЧернякАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФРеспублика Крым
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