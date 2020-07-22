Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 116

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 113 до 116, число выздоровевших превысило 4,7 тысячи, сообщила администрация региона.

К 21 июля в области скончались 113 пациентов.

"За период наблюдения в области отмечено 116 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4774 пациента с коронавирусом, в том числе за 21 июля – 99 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 232 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализирован 51 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 16 пациентов с ОРВИ и 513 – с пневмонией.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 21 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 232; больных с признаками внебольничной пневмонии – 51. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 16 пациентов с ОРВИ и 513 – с пневмонией.

Всего на территории области зарегистрированы 5333 случая заражения COVID-19.