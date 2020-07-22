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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 116
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 113 до 116, число выздоровевших превысило... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:12
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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 116

13:12 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 113 до 116, число выздоровевших превысило 4,7 тысячи, сообщила администрация региона.
К 21 июля в области скончались 113 пациентов.
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"За период наблюдения в области отмечено 116 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4774 пациента с коронавирусом, в том числе за 21 июля – 99 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 232 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализирован 51 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 16 пациентов с ОРВИ и 513 – с пневмонией.
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Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 21 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 232; больных с признаками внебольничной пневмонии – 51. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 16 пациентов с ОРВИ и 513 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрированы 5333 случая заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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