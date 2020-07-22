https://ria.ru/20200722/1574711568.html
Число монет в обращении в России достигло рекорда, заявили в ЦБ
Количество находящихся в обращении в России монет с начала года выросло на 0,5% и на 1 июля достигло рекордного уровня в 68,2 миллиарда экземпляров, следует из... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:11
2020-07-22T13:11
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Количество находящихся в обращении в России монет с начала года выросло на 0,5% и на 1 июля достигло рекордного уровня в 68,2 миллиарда экземпляров, следует из данных ЦБ
.
Больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек - их доля от общего количества составляет 37%, дальше расположилась монета в один рубль с долей в 13%, монеты в одну копейку и 50 копеек занимают в обращении по 11%, у монеты в 10 рублей доля в 10%.
С начала года немного сократился вес монеты в 5 копеек - за 6 месяцев ее доля потеряла один процентный пункт и на 1 июля стала составлять 8%. При этом увеличилось число монет номиналом 2 рубля - на один процентный пункт, до 6%. Меньше всего в обращении находится монет в 5 рублей - всего 4% от общего количества монет в обращении.
Общая сумма монет на 1 июля выросла на 1,9 миллиарда рублей, или на 1,8%, до 108,8 миллиарда рублей.
В то же время за январь-июнь выросло и количество банкнот в обращении - на 7,5%, до 6,613 миллиарда купюр. Их сумма с начала года выросла на 17,1%, до 12,322 триллиона рублей. В итоге удельный вес банкнот в общем количестве за первое полугодие вырос на один процентный пункт, до 9%.
Ранее Банк России сообщал, что объем наличных денег в обращении в стране достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за прошлый месяц на 3,5%.