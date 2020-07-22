https://ria.ru/20200722/1574711277.html
Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром
Москва заинтересована в развитии различного сотрудничества с Алжиром, в том числе в оборонной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:07
2020-07-22T14:37
сабри букадум
сергей лавров
москва
алжир (республика)
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574711139.html
москва
алжир (республика)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сабри букадум, сергей лавров, москва, алжир (республика), в мире