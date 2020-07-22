Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром

"У нас очень добрые, взаимоуважительные, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства. И мы заинтересованы, как и наши алжирские друзья, в том, чтобы согласовывать новые конкретные проекты в экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной сферах, оборонного взаимодействия и взаимодействия на международной арене", - заявил Лавров в ходе переговоров.