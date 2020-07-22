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Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром
Москва заинтересована в развитии различного сотрудничества с Алжиром, в том числе в оборонной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:37
сабри букадум
сергей лавров
москва
алжир (республика)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574717624_0:150:3080:1882_1400x0_80_0_0_459d5e023f7054dcf0eea03091bca985.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сабри букадум, сергей лавров, москва, алжир (республика), в мире

Лавров заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Алжиром

13:07 22.07.2020 (обновлено: 14:37 22.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в развитии различного сотрудничества с Алжиром, в том числе в оборонной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом.
"У нас очень добрые, взаимоуважительные, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства. И мы заинтересованы, как и наши алжирские друзья, в том, чтобы согласовывать новые конкретные проекты в экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной сферах, оборонного взаимодействия и взаимодействия на международной арене", - заявил Лавров в ходе переговоров.
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Сабри БукадумСергей ЛавровМоскваАлжир (республика)В мире
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