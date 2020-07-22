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В Оренбуржье начнет работу портал "Активный гражданин"
Портал "Активный гражданин" начнет работу по всей Оренбургской области в третьем квартале 2020 года, его функционал первыми смогут оценить жители Оренбурга,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:31
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оренбургская область, общество

В Оренбуржье начнет работу портал "Активный гражданин"

13:06 22.07.2020 (обновлено: 17:31 22.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Портал "Активный гражданин" начнет работу по всей Оренбургской области в третьем квартале 2020 года, его функционал первыми смогут оценить жители Оренбурга, Орска и Соль-Илецкого городского округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В третьем квартале текущего года в Оренбуржье начнет работу портал "Активный гражданин", который позволит жителям региона решить проблемные вопросы. Ранее бета-версия сервиса уже была доступна жителям Оренбурга, Орска и Соль-Илецкого городского округа", - говорится в сообщении.

С августа прошлого года в сервисе зарегистрировалось более тысячи пользователей, от которых поступило триста обращений. На сегодняшний день отработаны вопросы по двумстам обращениям граждан, большая часть их касается проблем состояния дорожного покрытия, дорожной инфраструктуры, уборки и вывоза мусора.
"ГИС "Активный гражданин" – платформа для инициативных граждан. Такое взаимодействие жителей области и разного уровня властей позволяет оперативно решать проблемы, повышать уровень жизни и комфортность окружающей среды. В итоге люди могут влиять на привлекательность региона для жизни. Здесь эффективность проекта зависит не столько от платформы, сколько от активности и открытости граждан, их желания участвовать в управлении, быть неравнодушными", – сказал министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.
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По его словам, бета-версия сервиса позволила подготовиться к запуску полномасштабной цифровой платформы: обучить сотрудников, оценить нагрузку, выявить наиболее популярные темы и актуальные проблемы.
Толпейкин отметил, что платформа будет внедряться поэтапно. На первом этапе пользователи смогут участвовать в решении вопросов городского развития – на сайте будут проводиться голосования по выбору территории благоустройства, мест установки памятников. Граждане имеют возможность отправлять сообщения о проблемах в области и оценивать качество проведенных работ. Сломался светофор, разбросан мусор, вытоптаны газоны или отсутствует дорожная разметка – обо всех ситуациях можно будет сообщить через модуль "Прием сообщений", отметили в пресс-службе.
Через сервис также будет доступна информация о работе госорганов и подведомственных организаций. Система сократит сроки ответа на заявления благодаря автоматизации процессов: программа будет сортировать поступающие сообщения и направлять их ответственным лицам.
На следующих этапах реализации проекта функционал системы будет постепенно расширяться - планируется охватить все муниципальные образования, подключить новые модули и запустить мобильное приложение ГИС "Активный гражданин".
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В перспективе рассматривается внедрение сервисов дистанционного обращения с инициативами, публичного размещения информации, например, о программе развития региона, и информирования о деятельности муниципальных служб (карта с информацией об отключениях, дорожных работах, ремонте коммуникаций и другая актуальная информация).
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