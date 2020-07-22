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"Росатом" и "Ростех" совместно займутся импортозамещением ПО
Правительство РФ заключит соглашение о намерениях с госкорпорациями "Росатом" и "Ростех", направленное на импортозамещение программного обеспечения для... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:06
михаил мишустин
сбербанк россии
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
экономика
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РИА Новости
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353
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михаил мишустин, сбербанк россии, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика

"Росатом" и "Ростех" совместно займутся импортозамещением ПО

13:06 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ заключит соглашение о намерениях с госкорпорациями "Росатом" и "Ростех", направленное на импортозамещение программного обеспечения для российской промышленности, распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, новое соглашение направлено на развитие в России высокотехнологичной области "Новые производственные технологии" и импортозамещение промышленного "софта". Реализация соглашения предусматривает "снижение существующего критического уровня зависимости российских организаций от поставок зарубежного промышленного программного обеспечения".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:45
Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения
Для выполнения соглашения будут, в частности, разработана и утверждена в кабинете министров "дорожная карта" и создан соответствующий центр компетенций. Источниками финансирования разработки и реализации "дорожной карты" станут средства федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также собственные средства Росатома и Ростеха, их "дочек" и других заинтересованных организаций.
Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих на национальную безопасность России - об этом говорится в стратегии нацбезопасности РФ до 2035 года, базовом документе, определяющем национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, и обязательном для выполнения всеми органами государственной власти.
Росатом и Ростех на протяжении последних лет сотрудничают в сфере создания программных продуктов для российской промышленности. Так, в июле 2018 года обе госкорпорации объявили о создании совместного предприятия для разработки системы управления полным жизненным циклом сложных изделий (PLM-системы), а также управления кадрами и финансовыми ресурсами предприятий.
В июле 2019 года правительство РФ подписало с крупнейшими госкомпаниями и госкорпорациями соглашения о намерениях, направленные на развитие в России отдельных высокотехнологичных направлений. Тогда кабмин заключил соглашения со "Сбербанком" (направление "Искусственный интеллект"), "РЖД" (направление "Квантовые коммуникации"), Росатомом (направления "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ"), Ростехом (направления "Квантовые сенсоры", "Технологии распределённого реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия"), а также трёхстороннее соглашение с Ростехом и Ростелекомом по направлению "Беспроводная связь нового поколения".
Программное обеспечение
10 июня, 15:53
В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО
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Михаил МишустинСбербанк РоссииРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииЭкономика
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