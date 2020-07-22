"Росатом" и "Ростех" совместно займутся импортозамещением ПО

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ заключит соглашение о намерениях с госкорпорациями " Правительство РФ заключит соглашение о намерениях с госкорпорациями " Росатом " и "Ростех", направленное на импортозамещение программного обеспечения для российской промышленности, распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным , опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, новое соглашение направлено на развитие в России высокотехнологичной области "Новые производственные технологии" и импортозамещение промышленного "софта". Реализация соглашения предусматривает "снижение существующего критического уровня зависимости российских организаций от поставок зарубежного промышленного программного обеспечения".

Для выполнения соглашения будут, в частности, разработана и утверждена в кабинете министров "дорожная карта" и создан соответствующий центр компетенций. Источниками финансирования разработки и реализации "дорожной карты" станут средства федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также собственные средства Росатома и Ростеха , их "дочек" и других заинтересованных организаций.

Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих на национальную безопасность России - об этом говорится в стратегии нацбезопасности РФ до 2035 года, базовом документе, определяющем национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, и обязательном для выполнения всеми органами государственной власти.

Росатом и Ростех на протяжении последних лет сотрудничают в сфере создания программных продуктов для российской промышленности. Так, в июле 2018 года обе госкорпорации объявили о создании совместного предприятия для разработки системы управления полным жизненным циклом сложных изделий (PLM-системы), а также управления кадрами и финансовыми ресурсами предприятий.