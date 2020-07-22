https://ria.ru/20200722/1574711139.html
МИД Алжира поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Алжир благодарен России за поставки медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД страны Сабри Букадум. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:05
2020-07-22T14:03
коронавирус covid-19
россия
сабри букадум
сергей лавров
рособоронэкспорт
алжир (республика)
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574609618.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, сабри букадум, сергей лавров, рособоронэкспорт, алжир (республика), в мире