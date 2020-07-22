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МИД Алжира поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Алжир благодарен России за поставки медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД страны Сабри Букадум. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:03
коронавирус covid-19
россия
сабри букадум
сергей лавров
рособоронэкспорт
алжир (республика)
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, россия, сабри букадум, сергей лавров, рособоронэкспорт, алжир (республика), в мире

МИД Алжира поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

13:05 22.07.2020 (обновлено: 14:03 22.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Алжир благодарен России за поставки медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД страны Сабри Букадум.
"Что касается борьбы с коронавирусом, я хотел в первую очередь поблагодарить Российскую Федерацию за помощь, которую она оказала через Рособоронэкспорт, и за поставку всего необходимого оборудования. Это внесло большой вклад в борьбу с этой инфекцией в Алжире", - сказал Букадум в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что в рамках подписанного договора о стратегическом партнерстве Россию и Алжир связывает много направлений сотрудничества.
"У нас много общего, будем стараться вместе укреплять и продвигать дальше разные направления двусторонних отношений", - сказал Букадум.
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Коронавирус COVID-19РоссияСабри БукадумСергей ЛавровРособоронэкспортАлжир (республика)В мире
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