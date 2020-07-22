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Постоянный комитет Союзного государства организует пресс-тур в Карелию
"Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия" - такова тема пресс-тура для представителей российских,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:03
союзное государство
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, республика карелия

Постоянный комитет Союзного государства организует пресс-тур в Карелию

13:03 22.07.2020
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПреображенская церковь в Карелии
Преображенская церковь в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия" - такова тема пресс-тура для представителей российских, белорусских и союзных СМИ в Республику Карелия, который пройдет с 27 по 31 июля, сообщает пресс-служба Постоянного комитета Союзного государства.
В программе пресс-тура, который состоится в рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня": встреча с главой региона Артуром Парфенчиковым, круглый стол в Карельском научном центре Российской академии наук, посвященный экологической безопасности Союзного государства и совместным разработкам ученых двух стран. Журналисты также посетят предприятие белорусского холдинга "Амкодор" в Петрозаводске, изучат перспективы сотрудничества Беларуси и Карелии в области экономики, а также уже существующие связи.
Участники тура побывают в Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре, в музее-заповеднике "Кижи", горном парке "Рускеала" и познакомятся с культурным разнообразием региона.
Также традиционно для пресс-туров Постоянного Комитета Союзного государства пройдет встреча с белорусским землячеством региона.
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