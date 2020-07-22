https://ria.ru/20200722/1574710989.html
Постоянный комитет Союзного государства организует пресс-тур в Карелию
"Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия" - такова тема пресс-тура для представителей российских,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:03
2020-07-22T13:03
союзное государство
белоруссия
республика карелия
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https://ria.ru/20200722/1574705595.html
белоруссия
республика карелия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047179_0:208:2897:1838_1400x0_80_0_0_4d3bc2af8d696137de3b0edf35945d32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, республика карелия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
"Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь
и Республики Карелия" - такова тема пресс-тура для представителей российских, белорусских и союзных СМИ в Республику Карелия
, который пройдет с 27 по 31 июля, сообщает пресс-служба Постоянного комитета Союзного государства.
В программе пресс-тура, который состоится в рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня": встреча с главой региона Артуром Парфенчиковым, круглый стол в Карельском научном центре Российской академии наук, посвященный экологической безопасности Союзного государства и совместным разработкам ученых двух стран. Журналисты также посетят предприятие белорусского холдинга "Амкодор" в Петрозаводске, изучат перспективы сотрудничества Беларуси и Карелии в области экономики, а также уже существующие связи.
Участники тура побывают в Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре, в музее-заповеднике "Кижи", горном парке "Рускеала" и познакомятся с культурным разнообразием региона.
Также традиционно для пресс-туров Постоянного Комитета Союзного государства пройдет встреча с белорусским землячеством региона.