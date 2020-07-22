Постоянный комитет Союзного государства организует пресс-тур в Карелию

В программе пресс-тура, который состоится в рамках совместного проекта МИА "Россия сегодня": встреча с главой региона Артуром Парфенчиковым, круглый стол в Карельском научном центре Российской академии наук, посвященный экологической безопасности Союзного государства и совместным разработкам ученых двух стран. Журналисты также посетят предприятие белорусского холдинга "Амкодор" в Петрозаводске, изучат перспективы сотрудничества Беларуси и Карелии в области экономики, а также уже существующие связи.