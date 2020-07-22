В ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек

Вчера днем на въезде в Нальчик произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и иномарки. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в нем пострадали четыре человека. В региональном МВД подтвердили факт аварии, отметив, что водитель "Газели" столкнулся с Toyota Camry, водитель которой пошел на разворот, но не назвали точное число пострадавших.