https://ria.ru/20200722/1574710825.html
В ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в столкновении маршрутки с иномаркой на въезде в Нальчик во вторник, четверо из них госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:02
2020-07-22T13:02
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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нальчик
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости.
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в столкновении маршрутки с иномаркой на въезде в Нальчик
во вторник, четверо из них госпитализированы, сообщает в среду региональное МВД.
Вчера днем на въезде в Нальчик произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и иномарки. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в нем пострадали четыре человека. В региональном МВД подтвердили факт аварии, отметив, что водитель "Газели" столкнулся с Toyota Camry, водитель которой пошел на разворот, но не назвали точное число пострадавших.
"Правоохранительными органами КБР
уточнены сведения о пассажирах маршрута Нальчик-Нарткала, пострадавших в ДТП минувшим днем. В результате столкновения маршрутки и иномарки шестерым пассажирам потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения "Газель" опрокинулась, в больницу были доставлены восемь пассажиров маршрутки, четверо из которых госпитализированы. По данным МВД, амбулаторное лечение назначено двум пострадавшим, в том числе 15-летней девочке, еще двое участников ДТП, как и оба водителя, не пострадали.
По факту аварии проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза.