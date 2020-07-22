https://ria.ru/20200722/1574710800.html
В Тюменской области умер один пациент с коронавирусом
Число случаев смерти больных COVID-19 в Тюменской области выросло за сутки еще на один, до 23, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:01
2020-07-22T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
общество
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https://ria.ru/20200720/1574609730.html
тюменская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество