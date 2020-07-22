В Тюменской области умер один пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 60 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 23 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.