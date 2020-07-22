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В Тюменской области умер один пациент с коронавирусом
Число случаев смерти больных COVID-19 в Тюменской области выросло за сутки еще на один, до 23, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество

В Тюменской области умер один пациент с коронавирусом

13:01 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале
Врач у окна в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных COVID-19 в Тюменской области выросло за сутки еще на один, до 23, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 60 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 23 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Тест на коронавирус
20 июля, 17:36Распространение нового коронавируса
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 102 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 4987); 293 человека выздоровели (за весь период выздоровели 3367). Пятнадцать пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьОбщество
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