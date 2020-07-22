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Опровергнут популярный миф о коронавирусе
Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, здоровье, общество

Опровергнут популярный миф о коронавирусе

13:00 22.07.2020 (обновлено: 15:19 22.07.2020)
19945
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Hematology.
Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра "Бет-Израйел" проанализировали данные 7648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента.
"Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления <…>, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти", — говорится в статье.
При этом исследователи установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. Ученые пришли к выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
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