https://ria.ru/20200722/1574710480.html
Мишустин пошутил о племенном молодняке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пошутил в ответ на просьбу депутатов Госдумы взять под личный контроль постановление о племенном молодняке. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:57
2020-07-22T12:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, политика