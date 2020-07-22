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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

12:56 22.07.2020 (обновлено: 12:57 22.07.2020)
10617
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг - полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет.
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"Конечно, популярен этот налоговый режим... за период 2019 года совокупно 2,2 миллиона компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 миллиарда рублей, а 2 миллиона, ну чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили ... 65 миллиардов рублей, в 7 раз меньше. Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, кто на ЕНВД работает, 0,8%. Они же недоплачивают в региональные бюджеты", - ответил премьер на вопрос о своей позиции по поводу отмены ЕНВД.
По его словам, этот режим был введен только потому, что власти не могли получать достоверную информацию о работе компаний.
Мишустин добавил, что сейчас в России есть большой выбор льготных налоговых режимов.
"ЕНВД не применяется в мире практически нигде. Несколько африканских стран его оставили... Поэтому решение было принято, мы его много раз обсуждали, я бы попросил вашей поддержки", - заключил премьер.
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