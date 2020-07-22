Захвативший автобус с заложниками в Луцке дает показания следователю

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в терроризме Максим Кривош, захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке, дает показания следователю, сообщил в среду на брифинге начальник управления СБ Подозреваемый в терроризме Максим Кривош, захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке, дает показания следователю, сообщил в среду на брифинге начальник управления СБ Украины в Волынской области Павел Данюков.

Во вторник дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

"Вчера (во вторник – ред.), учитывая ночное время, был проведен первый допрос задержанного. О сотрудничестве со следствием речь не шла, потому что ему задавались четкие вопросы, мы должны были выяснить его сообщников и наличие других взрывных устройств. Поэтому со второго-третьего допроса будет понятно, какое его поведение. Пока нормально, пока говорит", - сказал Данюков.

Он отметил, что результаты экспертизы на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови захватившего автобус в Луцке будут известны через несколько дней, но, на первый взгляд, он был трезв.