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Украина отменила визы для граждан шести стран
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел безвизовый режим с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, срок... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:53
владимир зеленский
кувейт
оман
новая зеландия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир зеленский, кувейт, оман, новая зеландия, в мире

Украина отменила визы для граждан шести стран

12:53 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел безвизовый режим с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, срок пребывания иностранцев не должен превышать 90 дней в течение полугода, следует из текста указа, опубликованного на сайте офиса президента в среду.
"С целью развития и практической реализации принципов партнерства… постановляю: установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
Вместе с тем Зеленский поручил правительству предпринять необходимые меры для реализации такой инициативы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
19 сентября 2019, 10:01
Глава Эстонии заявила, что безвизовый режим для граждан Украины сохранится
4301212
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Владимир ЗеленскийКувейтОманНовая ЗеландияВ мире
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