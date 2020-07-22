ПДК вредных веществ в водоемах Норильска превышает норму в 1,3 раза

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты провели анализ почти 720 проб воды и грунта в районе аварии на ТЭЦ-3 в Специалисты провели анализ почти 720 проб воды и грунта в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске , результаты последних показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов перед первой линией бонов почти в 1,5 раза, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.

"Всего с момента аварии отобрано 718 проб, в том числе 643 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта. По итогам последних зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 1,3 раза, в устье реки Амбарная превышения ПДК не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду запланировано продолжение работ по сбору и утилизации нефтепродуктов, монтажу магистрального трубопровода, а также мониторинг экологической обстановки. К работам на месте аварии привлечены 359 человек и 151 единица техники, в том числе два воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.