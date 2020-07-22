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ПДК вредных веществ в водоемах Норильска превышает норму в 1,3 раза
Специалисты провели анализ почти 720 проб воды и грунта в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, результаты последних показали превышение предельно допустимых... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:51
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

ПДК вредных веществ в водоемах Норильска превышает норму в 1,3 раза

12:51 22.07.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты провели анализ почти 720 проб воды и грунта в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, результаты последних показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов перед первой линией бонов почти в 1,5 раза, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"Всего с момента аварии отобрано 718 проб, в том числе 643 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта. По итогам последних зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 1,3 раза, в устье реки Амбарная превышения ПДК не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в среду запланировано продолжение работ по сбору и утилизации нефтепродуктов, монтажу магистрального трубопровода, а также мониторинг экологической обстановки. К работам на месте аварии привлечены 359 человек и 151 единица техники, в том числе два воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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