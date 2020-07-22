https://ria.ru/20200722/1574709887.html
Кубрин: ВСМ Петербург-Гамбург обсуждается на самом высоком уровне
Обсуждение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск ведется на самом высоком уровне в РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:00
2020-07-22T13:00
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россия, белоруссия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Обсуждение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск ведется на самом высоком уровне в РФ и Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин
.
"Естественно, сам Бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль. Если действительно мы планируем ее создание, а такие проработки сейчас ведутся, обсуждение идет на самом высоком уровне в России и Белоруссии этого проекта", - сказал в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что существует большой интерес инвесторов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск. По его словам, проект будет носить корпоративный характер, а не бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской.
Ранее Рапота говорил, что строительство ВСМ может стоить около 30-40 миллиардов долларов.