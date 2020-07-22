Кубрин: ВСМ Петербург-Гамбург обсуждается на самом высоком уровне

"Естественно, сам Бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль. Если действительно мы планируем ее создание, а такие проработки сейчас ведутся, обсуждение идет на самом высоком уровне в России и Белоруссии этого проекта", - сказал в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".