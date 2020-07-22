https://ria.ru/20200722/1574709820.html
Мишустин посоветовал, на чем сэкономить регионам с маленьким бюджетом
Регионам, у которых недостаточно средств, не стоит тратить деньги на создание информационной системы социального обеспечения граждан, поскольку такой проект... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:48
2020-07-22T12:48
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Регионам, у которых недостаточно средств, не стоит тратить деньги на создание информационной системы социального обеспечения граждан, поскольку такой проект разрабатывается на федеральном уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"До 2020 года в России информационная система, связанная с социальным обеспечением, разрабатывались межрегиональные. И часть регионов не имела достаточно средств для этого, в том числе и учетной базы. Это все непросто. Здесь централизация во благо", - сказал Мишустин.
По словам премьер-министра, уже создана единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).
"Мы считаем, что не стоит регионам, у которых недостаточно средств тратить, на это свои ресурсы, и федеральная система будет работать, она уже создается, как я уже сказал, в восьми пилотных регионах ", - сказал Мишустин.