Мишустин посоветовал, на чем сэкономить регионам с маленьким бюджетом

"До 2020 года в России информационная система, связанная с социальным обеспечением, разрабатывались межрегиональные. И часть регионов не имела достаточно средств для этого, в том числе и учетной базы. Это все непросто. Здесь централизация во благо", - сказал Мишустин.

"Мы считаем, что не стоит регионам, у которых недостаточно средств тратить, на это свои ресурсы, и федеральная система будет работать, она уже создается, как я уже сказал, в восьми пилотных регионах ", - сказал Мишустин.