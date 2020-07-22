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Мишустин посоветовал, на чем сэкономить регионам с маленьким бюджетом
Регионам, у которых недостаточно средств, не стоит тратить деньги на создание информационной системы социального обеспечения граждан, поскольку такой проект... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:48
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, общество

Мишустин посоветовал, на чем сэкономить регионам с маленьким бюджетом

12:48 22.07.2020
207
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Регионам, у которых недостаточно средств, не стоит тратить деньги на создание информационной системы социального обеспечения граждан, поскольку такой проект разрабатывается на федеральном уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"До 2020 года в России информационная система, связанная с социальным обеспечением, разрабатывались межрегиональные. И часть регионов не имела достаточно средств для этого, в том числе и учетной базы. Это все непросто. Здесь централизация во благо", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
11 июня, 12:36
Мишустин рассказал о помощи самым проблемным регионам
По словам премьер-министра, уже создана единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).
"Мы считаем, что не стоит регионам, у которых недостаточно средств тратить, на это свои ресурсы, и федеральная система будет работать, она уже создается, как я уже сказал, в восьми пилотных регионах ", - сказал Мишустин.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинОбщество
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