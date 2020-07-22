В Союзном государстве прокомментировали заявления Литвы по БелАЭС

"Воспринимать подобные заявления кроме как очередной политический выпад для того, чтобы попытаться как-то уколоть своего соседа, исходя из того, что свои возможности Литва упустила по своим каким-то причинам. Ну, что же, хочется теперь, понимая, что Беларусь в этом плане на порядок, на две головы будет стоять в энергетическом обеспечении выше Литвы, но хочется хоть как-то куснуть. Ну, пускай кусают", - сказал он в ходе онлайн конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".