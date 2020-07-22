Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200722/1574709634.html
В Союзном государстве прокомментировали заявления Литвы по БелАЭС
Заявления Литвы относительно безопасности БелАЭС являются политическим выпадом с целью "уколоть" Минск, практического влияния они оказать не могут, сказал... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:45
союзное государство
алексей кубрин
белорусская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_0:73:1400:861_1400x0_80_0_0_c1ed658ae513d2de0452367371eb8faa.jpg
https://ria.ru/20200708/1574064412.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_0:73:1400:861_1400x0_80_0_0_c1ed658ae513d2de0452367371eb8faa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_79:0:1323:933_1400x0_80_0_0_8aec8cb4012747a0567c75f567e0d62b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155285/65/1552856587_234:0:1167:933_1400x0_80_0_0_1d6be778ec86cb6a2aa3505617fe8b35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кубрин, белорусская аэс, магатэ

В Союзном государстве прокомментировали заявления Литвы по БелАЭС

12:45 22.07.2020
176
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"Строительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления Литвы относительно безопасности БелАЭС являются политическим выпадом с целью "уколоть" Минск, практического влияния они оказать не могут, сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.
"Воспринимать подобные заявления кроме как очередной политический выпад для того, чтобы попытаться как-то уколоть своего соседа, исходя из того, что свои возможности Литва упустила по своим каким-то причинам. Ну, что же, хочется теперь, понимая, что Беларусь в этом плане на порядок, на две головы будет стоять в энергетическом обеспечении выше Литвы, но хочется хоть как-то куснуть. Ну, пускай кусают", - сказал он в ходе онлайн конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".
"Никакого практического влияния и воздействия подобные заявления оказать не могут", - добавил Кубрин.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики - Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.
Таллин
8 июля, 15:32
Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на август нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.
210002
Обсудить 0
Союзное государствоАлексей КубринБелорусская АЭСМАГАТЭ
Рекомендуем
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
Россия не откажется от разработок ракет по требованию США, заявил генерал
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Европарламент скорректирует многолетний бюджет ЕС
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
В Минэнерго Белоруссии рассказали о сотрудничестве с МАГАТЭ
Алексей Фененко
Эксперт оценил решение США закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне
Заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин во время круглого стола в Минске
Кубрин: ВСМ Петербург-Гамбург обсуждается на самом высоком уровне
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
Автомобили скорой помощи в Тбилиси
В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отменила визы для граждан шести стран
Композитор Юрий Антонов
"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
Задержанный в Луцке террорист
Захвативший автобус с заложниками в Луцке дает показания следователю
Преображенская церковь в Карелии
Постоянный комитет Союзного государства организует пресс-тур в Карелию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Контейнеры на международном грузовом терминале
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Лента новостейМолния