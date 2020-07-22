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В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом
Число новых выявленных случаев коронавируса в Грузии возросло за сутки на 24 и достигло 1073, представители властей не видят оснований для паники из-за резкого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:44
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353
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом

12:44 22.07.2020
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© Sputnik / Виктор КаминскийАвтомобили скорой помощи в Тбилиси
Автомобили скорой помощи в Тбилиси
© Sputnik / Виктор Каминский
ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Грузии возросло за сутки на 24 и достигло 1073, представители властей не видят оснований для паники из-за резкого скачка числа заболевших, заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе.
Данные о новых случаях инфицирования были опубликованы на правительственном сайте по мониторингу заболевания. В течение последнего месяца за сутки в Грузии обычно выявлялось от двух до 11 случаев заражения, чаще всего источниками инфицирования были водители грузовых автомобилей. Во вторник руководитель национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что небольшая эпидемическая вспышка зафиксирована в селах Гардабанского муниципалитета, где началось активное тестирование населения. Скачок заражаемости власти связывают именно с началом массового тестирования в муниципалитете.
"Сегодняшние данные инфицированных требуют внимания, но это не значит, что ситуация не контролируется. Оснований для паники нет",- заявила Тикарадзе журналистам.
Клинический директор инфекционной больницы Марина Езугбая заявила представителям СМИ, что "пиковый период связан с одной большой группой - с населением в районе Гардабани".
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"Рост числа инфицированных можно было ожидать, так как выявлены новые источники, в частности, в данном муниципалитете. На месте проходят исследования и если население будет придерживаться регуляций, то ситуация будет под контролем",- заявила Езугбая.
По данным правительственного сайта, число находящихся на карантине составило 5692, в стационарах - 275, смертельных случаев - 16.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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