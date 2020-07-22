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Туризм
https://ria.ru/20200722/1574709464.html
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила подробности программы стимулирования туристических поездок по стране. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:29
туризм
новости - туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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Уникальную глупость придумали с кэшбеком.Просто уникальную! Слов нет! А.Старосельский
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм)

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

12:43 22.07.2020 (обновлено: 15:29 22.07.2020)
108989
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила подробности программы стимулирования туристических поездок по стране.
Так, при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвращаться денежный кешбэк.
По условиям акции тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. При этом продолжительность поездки должна составлять не меньше пяти ночей, а общая стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кешбэк предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей.
Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп. В первую входят 44 региона, путешествие в которые необходимо совершить в период с 15 августа по 20 декабря. Вторая группа состоит из 11 регионов и предусматривает кешбэк за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.
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2686514121894
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Популярные комментарии
Одни работают, платят налоги, напоняют бюджет, но не могут никуда поехать. Но через общий же бюджет они должны проспонсировать тех, кто поедет одыхать! Логика?! Где логика у правительства!? Я никуда не еду, почему я должен спонсировать тех, у кого в пандемию голова ногам покоя не даёт?!
22 июля, 13:06
Василий Иванов
54002014
Уникальную глупость придумали с кэшбеком.Просто уникальную! Слов нет! А.Старосельский
22 июля, 12:56
Александр Старосельский
31000216
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