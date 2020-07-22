АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России ( Ассоциация туроператоров России ( АТОР разъяснила подробности программы стимулирования туристических поездок по стране.

Так, при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом , на карту путешественника будет возвращаться денежный кешбэк.

По условиям акции тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. При этом продолжительность поездки должна составлять не меньше пяти ночей, а общая стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кешбэк предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей.