https://ria.ru/20200722/1574709432.html
Мишустин рассказал о национальной программе развития ДФО
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года входит в фаворитный список правительства... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:43
2020-07-22T12:43
отчет михаила мишустина о работе правительства
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574701302.html
дальний восток
арктика
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока
до 2024 года и на перспективу до 2035 года входит в фаворитный список правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Первое, по Дальнему Востоку. Мы очень стараемся. Юрий Петрович Трутнев исколесил весь Дальний Восток. Я не знаю, где он был в Арктике
. Он мне точки не показал, но абсолютно точно те инициативы и программы, которые в том числе были поставлены перед нами президентом, они исполняются", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме
.
Мишустин напомнил, что на Дальнем Востоке происходит много всего хорошего: реализуются программы "дальневосточный гектар" и "дальневосточная ипотека", работает 450 инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток.
"Указ президента сегодня о мерах по экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее. Он определил очень серьезные базовые цели. Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни. Это непростая история. Она целый комплекс мер применяет, но, поверьте, это программа в нашем, если хотите, в фаворитном списке того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно ей заниматься. Я имею в виду национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал Мишустин.