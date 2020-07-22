Мишустин рассказал о национальной программе развития ДФО

"Указ президента сегодня о мерах по экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее. Он определил очень серьезные базовые цели. Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни. Это непростая история. Она целый комплекс мер применяет, но, поверьте, это программа в нашем, если хотите, в фаворитном списке того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно ей заниматься. Я имею в виду национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал Мишустин.