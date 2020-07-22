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Мишустин рассказал о национальной программе развития ДФО
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года входит в фаворитный список правительства... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:43
отчет михаила мишустина о работе правительства
дальний восток
арктика
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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отчет михаила мишустина о работе правительства, дальний восток, арктика, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал о национальной программе развития ДФО

12:43 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года входит в фаворитный список правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Первое, по Дальнему Востоку. Мы очень стараемся. Юрий Петрович Трутнев исколесил весь Дальний Восток. Я не знаю, где он был в Арктике. Он мне точки не показал, но абсолютно точно те инициативы и программы, которые в том числе были поставлены перед нами президентом, они исполняются", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Мишустин напомнил, что на Дальнем Востоке происходит много всего хорошего: реализуются программы "дальневосточный гектар" и "дальневосточная ипотека", работает 450 инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток.
"Указ президента сегодня о мерах по экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее. Он определил очень серьезные базовые цели. Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни. Это непростая история. Она целый комплекс мер применяет, но, поверьте, это программа в нашем, если хотите, в фаворитном списке того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно ей заниматься. Я имею в виду национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал Мишустин.
Дом правительства РФ
Вчера, 11:12
Правительство утвердит нацпрограмму развития ДФО в ближайшие три месяца
611002
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
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