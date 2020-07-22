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Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Необходимо уйти от показателей средних зарплат по России, так как в регионах они могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:41
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
вячеслав володин
москва
калуга
общество
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Я скажу больше, таких зарплат нет не только у врачей и учителей, их и у простых роботяг нет, кроме конечно нашей зажравшейся столицы.
15
для начала таких зарплат нет, ну а во-вторых нет, не хватит. им фиалетово как вы там выживаете, главное чтоб налоги вовремя платили иначе всё по закону.
14
7
москва
калуга
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), вячеслав володин, москва, калуга, общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

12:41 22.07.2020
4687
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо уйти от показателей средних зарплат по России, так как в регионах они могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате. Потому средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. И поэтому когда, допустим, вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч (рублей), ее нет. Ее нет у учителя. И соответственно, такая же ситуация, если брать врача", - сказал Володин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:49
Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
"У нас есть регионы-доноры, есть регионы-реципиенты. У нас регионов-доноров порядка 17, но даже среди регионов-доноров есть регионы с разной бюджетной обеспеченностью. Есть Москва, есть, допустим, Калуга. Это вроде рядом, но при этом возможности совершенно отличаются. Также когда мы говорим о регионах-реципиентах, есть регионы, которым в рамках расчетной бюджетной обеспеченности не хватает совсем немного, чтобы выйти на самодостаточность. А есть те, у кого нет такой возможности", - пояснил он.
Таким образом, считает спикер ГЛ, бюджетная обеспеченность регионов отличается почти в семь раз. В связи с этим, полагает Володин, было бы правильно посмотреть на эти проблемы именно с позиций тех регионов, у которых меньше возможностей.
"И поэтому мы все время спорим с Минфином, нам поддержка нужна премьера в этом вопросе. Мы ждем, конечно, когда (глава Минфина) Антон Германович Силуанов придет в Думу с бюджетом, но лучше это обсудить до бюджета. Потому что важно было бы нам здесь не среднюю по больнице, потому что там есть и морг, и там, где горячо. Нам нужно не допустить морга. Поддержка ваша нужна с работой, с Минфином. Тогда у нас будет зарплата больше соответствовать тому, что люди сегодня от нас хотят", - добавил Володин.
Банкомат
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62910016
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вячеслав ВолодинМоскваКалугаОбщество
Популярные комментарии
Я скажу больше, таких зарплат нет не только у врачей и учителей, их и у простых роботяг нет, кроме конечно нашей зажравшейся столицы.
22 июля, 13:47
Сектон Лайн
1410000
для начала таких зарплат нет, ну а во-вторых нет, не хватит. им фиалетово как вы там выживаете, главное чтоб налоги вовремя платили иначе всё по закону.
22 июля, 12:51
ВПВасилий Прекрасноволосый
702104
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