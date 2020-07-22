Туристы получат компенсацию за поездки в ряд регионов России

Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристы смогут получить компенсацию в виде кэшбека за покупку турпакетов в более 50 регионов РФ, сообщает Туристы смогут получить компенсацию в виде кэшбека за покупку турпакетов в более 50 регионов РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Премьер-министр Михаил Мишустин , выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом . Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР уточняли, программа заработает в августе, а государство компенсирует туристам поездки по РФ кэшбеком на карту "МИР".

Согласно документу, которым располагает АТОР, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ.

В список регионов входят Архангельская, Астраханская области, Башкортостан, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области. Также вошли Ивановская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская и Костромская области, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия и Мурманская область.

Кроме того в список входят Нижегородская, Новгородская, Новосибирская области, Оренбургская область, Пермский и Приморский края, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Кроме того, кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря) в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.