В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 210

Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.