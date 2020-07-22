В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 210

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на пять, до 210, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 210", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 234 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского и Сысертского городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 484, уточняет штаб.
Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 425 человек, общее число выписанных достигло 12 921, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.