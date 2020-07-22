Россия не откажется от разработок ракет по требованию США, заявил генерал

"Россия не откажется от разработки и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, особенно в ситуации, когда американская администрация выходит из всех договоров контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Отношения между Россией и США ухудшаются, и окончания этой конфронтации не видно, в этих условиях никто не будет прислушиваться друг к другу, особенно к мнению такого экзотического человека, как Маршалл Биллингсли", - заявил Бужинский.