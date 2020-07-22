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Россия не откажется от разработок ракет по требованию США, заявил генерал
Россия продолжит разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, нет причин приостанавливать эти проекты, заявил РИА Новости бывший начальник... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:38
россия
маршалл биллингсли
выход сша из договора о рсмд
евгений бужинский
сша
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574681876.html
Нечего с ними разговаривать, они понимают только "если по кумполу", как в Корее, Вьетнаме, Кубе, Анголе и других странах, где сталкивались они с СССР, и достойно получали "по сопатке", иначе никак.
35
Правильно. Чем больше их слушают, тем больше они говорят и... требуют, сами при этом от выполнения каких-либо обязательств стараясь увиливать...
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10
россия
сша
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, маршалл биллингсли, выход сша из договора о рсмд, евгений бужинский, сша, в мире

Россия не откажется от разработок ракет по требованию США, заявил генерал

12:38 22.07.2020
14016
© Министерство обороны РФИспытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
© Министерство обороны РФ
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия продолжит разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, нет причин приостанавливать эти проекты, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Накануне спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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"Россия не откажется от разработки и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, особенно в ситуации, когда американская администрация выходит из всех договоров контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Отношения между Россией и США ухудшаются, и окончания этой конфронтации не видно, в этих условиях никто не будет прислушиваться друг к другу, особенно к мнению такого экзотического человека, как Маршалл Биллингсли", - заявил Бужинский.
Генерал напомнил, что США не только последовательно выходят из всех договоров по контролю за ядерными вооружениями, но и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала.
В прошлом году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
В конце июня Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
21 июля, 23:19
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Обсудить 10
РоссияМаршалл БиллингслиВыход США из договора о РСМДЕвгений БужинскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Нечего с ними разговаривать, они понимают только "если по кумполу", как в Корее, Вьетнаме, Кубе, Анголе и других странах, где сталкивались они с СССР, и достойно получали "по сопатке", иначе никак.
22 июля, 12:41
Александр Невский
3401000
Правильно. Чем больше их слушают, тем больше они говорят и... требуют, сами при этом от выполнения каких-либо обязательств стараясь увиливать...
22 июля, 12:41
sadin-81
2701000
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