Выяснилось, как туристы питаются на курортах

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах, Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах, сообщает АТОР.

Систему "все включено", к которой многие привыкли на отдыхе в Турции, на российских курортах в этом сезоне выбирают в среднем 15 процентов путешественников, купивших туры на Юг России.

"Как правило, "все включено" работает на южных курортах на базе отелей уровня четыре и пять звезд, и туристы за такой формат в среднем платят восемь-десять тысяч рублей в сутки на человека. Благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ, эти варианты раскупаются очень быстро. Тем не менее, большая часть туристов предпочитают все же отдыхать скромнее", – рассказывает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.

На российском Юге уже есть достаточно много гостиниц категории три звезды, в которых внедрена концепция "все включено", рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. Доплачивать за отдых такого формата приходится в среднем от 500 до 1500 рублей в сутки к стоимости номера.

Участники гостиничного рынка отмечают, что в ряде бюджетных российских отелей в систему "все включено" не входит крепкий алкоголь, иногда ограничен выбор и слабого – местного недорого пива и вина.

За полный пансион платит не менее трети отдыхающих. Полупансион, а также завтраки, выбирают примерно по 16 процентов гостей. Питаются за пределами гостиниц около 14 процентов клиентов. У некоторых туроператоров доля приверженцев каждого вида питания примерно равна.

Участники рынка отмечают, что семейные туристы все чаще покупают путевки с включенным трехразовым питанием. "Доплата к стоимости номера за такой тип питания — всего около тысячи рублей в сутки на человека. Меню соответствует цене, но в любом случае это гораздо выгоднее, чем питаться в местных ресторанах и кафе", — рассказывает Алексан Мкртчян.