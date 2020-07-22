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Выяснилось, как туристы питаются на курортах
Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кафе, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Выяснилось, как туристы питаются на курортах

15:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах, сообщает АТОР.
Систему "все включено", к которой многие привыкли на отдыхе в Турции, на российских курортах в этом сезоне выбирают в среднем 15 процентов путешественников, купивших туры на Юг России.
"Как правило, "все включено" работает на южных курортах на базе отелей уровня четыре и пять звезд, и туристы за такой формат в среднем платят восемь-десять тысяч рублей в сутки на человека. Благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ, эти варианты раскупаются очень быстро. Тем не менее, большая часть туристов предпочитают все же отдыхать скромнее", – рассказывает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.
На российском Юге уже есть достаточно много гостиниц категории три звезды, в которых внедрена концепция "все включено", рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. Доплачивать за отдых такого формата приходится в среднем от 500 до 1500 рублей в сутки к стоимости номера.
Участники гостиничного рынка отмечают, что в ряде бюджетных российских отелей в систему "все включено" не входит крепкий алкоголь, иногда ограничен выбор и слабого – местного недорого пива и вина.
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Участники рынка отмечают, что семейные туристы все чаще покупают путевки с включенным трехразовым питанием. "Доплата к стоимости номера за такой тип питания — всего около тысячи рублей в сутки на человека. Меню соответствует цене, но в любом случае это гораздо выгоднее, чем питаться в местных ресторанах и кафе", — рассказывает Алексан Мкртчян.
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Также в этом году выросла доля путешественников, предпочитающих самые экономичные варианты отдыха – проживание без питания. "Они либо готовят сами – привозят с собой электроплитки, либо питаются в дешевых столовых, потому что бюджет большей части туристов, особенно из регионов, очень ограничен", — рассказал эксперт.
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