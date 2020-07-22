В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

Кроме того, коронавирус выявили у двоих медработников по контакту с инфицированным пациентом. У них заболевание протекает в бессимптомной форме. Всего на 22 июля на COVID-19 обследовано в регионе 112,4 тысячи человек. Выявлено 2736 случаев заражения, 2281 человек выздоровел (девять за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 346 человек, в том числе пятеро в условиях обсерватора.