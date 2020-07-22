В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Среди калининградских пациентов, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, есть моряк, вернувшийся из рейса в Намибии, а также пенсионерка и абитуриент, приехавшие в Калининград из других российских регионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено семь случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев пенсионерка 78 лет, вернувшаяся из Саратова, где была в гостях, моряк - член экипажа корабля, вернувшегося из рейса из Намибии, это второй завозной случай с этого рейса, а также абитуриент 19 лет, прибывший из Архангельска", - рассказали в штабе.
Кроме того, коронавирус выявили у двоих медработников по контакту с инфицированным пациентом. У них заболевание протекает в бессимптомной форме. Всего на 22 июля на COVID-19 обследовано в регионе 112,4 тысячи человек. Выявлено 2736 случаев заражения, 2281 человек выздоровел (девять за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 346 человек, в том числе пятеро в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.