https://ria.ru/20200722/1574708439.html
Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:33
2020-07-22T12:33
россия
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости.
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха
"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М"
, возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ
.
"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ "Авента-М". С 22 июля 2020 года АО "УПЗ" возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки", - сказали в КРЭТ.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку УПЗ, в ходе мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медизделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.