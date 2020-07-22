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Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:33
россия
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
экономика
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353
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60
россия, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, экономика

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"

12:33 22.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ "Авента-М". С 22 июля 2020 года АО "УПЗ" возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки", - сказали в КРЭТ.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
8 июля, 15:27
Росздравнадзор: связи между аппаратами ИВЛ и возгораниями в больницах нет
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку УПЗ, в ходе мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медизделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.
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РоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииРостехЭкономика
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