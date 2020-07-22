Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" " Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" " Ростеха "), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" , возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ

"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ "Авента-М". С 22 июля 2020 года АО "УПЗ" возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки", - сказали в КРЭТ.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.