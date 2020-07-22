В России предложили повысить минимальные цены на водку и коньяк

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года, проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.
В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5 процента — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с нынешних 230 рублей.
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Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на три процента, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с 433 рублей).
Сколько стоит пиво
В феврале общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" оценила уровень МРЦ на пиво в диапазоне 70-75 рублей за литр.
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В частности, в сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в интервью РИА Новости говорил, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения МРЦ на пиво. В октябре 2018-го "Опора России" оценивала МРЦ в 75 рублей за литр напитка.
Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактным алкоголем на рынке.