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В России предложили повысить минимальные цены на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года, проект приказа опубликован на РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:53
водка
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200207/1564376912.html
https://ria.ru/20200206/1564304413.html
И откуда же инфляция берется чешут голову в минфина, поднимают планово цены на основные товары и дальше чешут.
196
и еще никак не могу понять, как повышение МРЦ помогает бороться с паленой водкой
196
94
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_0:225:3240:2048_1400x0_80_0_0_0953050bc24bfbf3730a08ac75337e09.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водка, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В России предложили повысить минимальные цены на водку и коньяк

12:32 22.07.2020 (обновлено: 13:53 22.07.2020)
3408
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года, проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.
В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5 процента — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с нынешних 230 рублей.
Цех розлива водки
7 февраля, 05:55
Исследование выяснило, где в России самая дорогая водка
Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на три процента, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с 433 рублей).

Сколько стоит пиво

В феврале общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" оценила уровень МРЦ на пиво в диапазоне 70-75 рублей за литр.
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В частности, в сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в интервью РИА Новости говорил, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения МРЦ на пиво. В октябре 2018-го "Опора России" оценивала МРЦ в 75 рублей за литр напитка.
Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактным алкоголем на рынке.
Питейное заведение
6 февраля, 05:51
Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
1052333311203
Обсудить 94
ВодкаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
И откуда же инфляция берется чешут голову в минфина, поднимают планово цены на основные товары и дальше чешут.
22 июля, 12:43
vv.a.sokolov35
167240005
и еще никак не могу понять, как повышение МРЦ помогает бороться с паленой водкой
22 июля, 13:03
Андрей Филин
182104000
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