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Оренбургская область
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Представители 100 стран мира приедут на форум"Евразия Global"
Представители более ста стран мира подали заявки на участие в форуме "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:31
оренбургская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
общество

Представители 100 стран мира приедут на форум"Евразия Global"

12:31 22.07.2020
25
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Представители более ста стран мира подали заявки на участие в форуме "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Заявочная кампания на участие в форуме "Евразия Global" завершена. На сайте форума зарегистрировались 1986 молодых людей из 107 стран мира. Планируемое число участников – 800 человек",- сообщает в пресс-служба.
По словам организаторов, география интереса к форуму широкая - от Бахрейна, Великобритании, Гаити до Индонезии,Шри-Ланки и Японии. Россиян на форум зарегистрировалось более тысячи человек. Всем подавшим заявки предстоит пройти конкурсный отбор.
"Обязательным условием для всех участников и гостей форума будет тестирование на коронавирус, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования и оборудование мест общего пользования антисептиками и специальными рециркуляторамивоздуха. Предусматривается индивидуальное расселение участников и раздача им средств индивидуальной защиты", – сообщил директор департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей Молчанов.
Первый этап отбора в Волонтерский корпус
21 июля, 17:02Оренбургская область
Более 900 заявок на волонтерство поступило на форум "Евразия Global"
Впервые форум состоялся в Оренбурге по инициативе правительства Оренбургской области в 2016 году. На следующий год форум стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 – снова "вернулся" в Оренбург.
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