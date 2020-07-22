https://ria.ru/20200722/1574708201.html
Представители 100 стран мира приедут на форум"Евразия Global"
Представители более ста стран мира подали заявки на участие в форуме "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:31
2020-07-22T12:31
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f70380a475d8e0b592deab81b66a4103.jpg
https://ria.ru/20200721/1574662044.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f70380a475d8e0b592deab81b66a4103.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b658ab494de64208bc2e51bd84bc737b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_990128b69cc0413fd18c842b78b774e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости.
Представители более ста стран мира подали заявки на участие в форуме "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области
.
"Заявочная кампания на участие в форуме "Евразия Global" завершена. На сайте форума зарегистрировались 1986 молодых людей из 107 стран мира. Планируемое число участников – 800 человек",- сообщает в пресс-служба.
По словам организаторов, география интереса к форуму широкая - от Бахрейна, Великобритании, Гаити до Индонезии,Шри-Ланки и Японии. Россиян на форум зарегистрировалось более тысячи человек. Всем подавшим заявки предстоит пройти конкурсный отбор.
"Обязательным условием для всех участников и гостей форума будет тестирование на коронавирус, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования и оборудование мест общего пользования антисептиками и специальными рециркуляторамивоздуха. Предусматривается индивидуальное расселение участников и раздача им средств индивидуальной защиты", – сообщил директор департамента молодежной политики Оренбургской области Сергей Молчанов.
Впервые форум состоялся в Оренбурге по инициативе правительства Оренбургской области в 2016 году. На следующий год форум стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
, а в 2018 – снова "вернулся" в Оренбург.