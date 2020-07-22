Представители 100 стран мира приедут на форум"Евразия Global"

"Заявочная кампания на участие в форуме "Евразия Global" завершена. На сайте форума зарегистрировались 1986 молодых людей из 107 стран мира. Планируемое число участников – 800 человек",- сообщает в пресс-служба.

По словам организаторов, география интереса к форуму широкая - от Бахрейна, Великобритании, Гаити до Индонезии,Шри-Ланки и Японии. Россиян на форум зарегистрировалось более тысячи человек. Всем подавшим заявки предстоит пройти конкурсный отбор.