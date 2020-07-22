В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 77

САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области , всего в регионе зарегистрировано 77 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 165 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 77 человек, в том числе мужчина 59 лет", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 52 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 30 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6489 случаев заражения коронавирусом, 4146 человек выздоровели.