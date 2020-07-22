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В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 77
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрировано 77 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область

В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 77

12:30 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, всего в регионе зарегистрировано 77 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 165 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 77 человек, в том числе мужчина 59 лет", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 52 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 30 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 19 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6489 случаев заражения коронавирусом, 4146 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская область
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