Обстрел водопровода может стать гуманитарной катастрофой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обстрел Горловского водопровода со стороны украинских силовиков может стать гуманитарной катастрофой, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром обстреляли окраины Горловки, в результате был поврежден участок водопровода и остановлена насосная станция.
Вчера, 10:06В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками
"Утренний обстрел вооруженными формированиями Украины может стать гуманитарной катастрофой... Вследствие указанных повреждений происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15000 м³, подача воды сокращена более, чем на 50%", - сказал представитель ведомства.
В представительстве пояснили, что в силу особенностей конфигурации канала "Северский Донец-Донбасс" для водоснабжения ДНР эта авария крайне опасна.
"Представительством ДНР в СЦКК в переговорном процессе в срочном порядке запрошены гарантии безопасности для устранения данного прорыва. В ближайшее время будет остановлена Донецкая фильтровальная станция, подача воды сократится по всей территории республики. Возобновление работы станет возможным после восстановления поврежденного водовода", - сказал представитель ведомства.
"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце 1950-х годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.