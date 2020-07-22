Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574707942.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1400x0_80_0_0_613ddc821a66658d731290aa51dfdc16.jpg
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1400x0_80_0_0_613ddc821a66658d731290aa51dfdc16.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_246:0:2746:1875_1400x0_80_0_0_f96fc876645d30e988b39d3d2e0f10b2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_558:0:2433:1875_1400x0_80_0_0_7b513ef39cf90884a2f8ba235301cf18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

12:27 22.07.2020
95
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 91 751, скончались 4 459 пациентов с COVID-19.
Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 50 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
Рекомендуем
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин воспользовался советом Жириновского не отвечать "нет" депутатам
Повреждения жилого дома в ДНР
Обстрел водопровода может стать гуманитарной катастрофой, заявили в ДНР
Врач скорой помощи
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2661
Автомобили скорой помощи в Тбилиси
В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом
Генеральное консульство Китая в Хьюстоне
США поручили закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 77
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя
Мишустин опроверг сообщения о невыплате надбавок врачам
Король Испании Филипе VI
Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола
Торжественная линейка во Всероссийском детском центре Орленок, который отмечает 50-летие
Мишустин оценил ситуацию с детским отдыхом в России
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1550
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Консульский отдел посольства Израиля в России возобновил прием
Флаги стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Мишустин оценил сотрудничество со странами ЕАЭС
Врач скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Лента новостейМолния