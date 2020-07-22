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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:27
2020-07-22T12:27
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире