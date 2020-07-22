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Хабенский и Трегулова расскажут о русском авангарде в Новой Третьяковке
Актер Константин Хабенский и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут экскурсию по залам Новой Третьяковки, рассказывая зрителям о шедеврах РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, василий кандинский, константин хабенский, марк шагал

Хабенский и Трегулова расскажут о русском авангарде в Новой Третьяковке

12:41 22.07.2020
522
© пресс-служба OkkoОнлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
Онлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
© пресс-служба Okko
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Константин Хабенский и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут экскурсию по залам Новой Третьяковки, рассказывая зрителям о шедеврах русского авангарда в новом фильме музея, который выйдет онлайн 24 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи в среду.
"На мультимедийном сервисе Okko 24 июля в 19.00 выходит продолжение нашумевшего проекта Третьяковской галереи и Сбербанка - онлайн-экскурсий по музею в уникальном формате. В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу", - говорится в сообщении.
Экскурсия представит свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания музея. Так, девять историй посвящены знаковым художникам того периода, среди которых Казимир Малевич, Марк Шагал, Кузьма Петров-Водкин, Василий Кандинский и другие.
"Я счастлива, что темой новой серии проекта "Третьяковка с…" стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terra incognita. Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение - мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласие, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим", - рассказала Трегулова.
Отмечается, что в основе художественной концепции фильма - диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино.
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РИА Новости выступает информационным партнером проекта.
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